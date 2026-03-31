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Flaquea el veto a las redes de los menores en Australia: la mayoría las sigue usando y el Gobierno amenaza a las empresas

Flaquea el veto a las redes de los menores en Australia: la mayoría las sigue usando y el Gobierno amenaza a las empresas

Siete de cada diez menores continúan en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok y el Ejecutivo advierte con multar a las compañías por falta de colaboración.

| etiquetas: redes sociales , menores , australia
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1 comentarios
6 0 0 K 71 actualidad
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Bueno...

Pero la ley iba de eso, no?

Si las plataformas no lo controlaban; multarlas.

Pues sea.

Palante con ello. Q paguen.
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menéame