La Fiscalía pide 14 años y 10 meses de cárcel para el hombre que apuñaló a su mujer en Grado

Le imputa un delito de intento de asesinato, con el agravante de parentesco y de agresión por motivos de género, y el juicio se celebra mañana La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 14 años y 10 meses de prisión, inhabilitación absoluta, alejamiento y libertad vigilada para un procesado por intentar asesinar a su mujer en Grado en junio de 2024. La vista oral está señalada mañana viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10,00 horas. El procesado, nacido en 1963 estaba casado con la víctima, y

2 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
En Grado de tentativa?
Mediorco #2 Mediorco
Vaya, esto no es noticia para los incels racistas de meneame porque de ve que no ha sido un moro
