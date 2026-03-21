Financiación y ahora tasa turística: El Consell desoye por segunda vez a los grandes empresarios valencianos

La Generalitat descarta el gravamen que ha secundado Juan Roig tras negarse también a negociar el nuevo modelo de reparto que daría 3.700 millones más, lo que ya le valió el reproche de Vicente Boluda
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Fueron las elites satanistas de pederastas los que cometieron la masacre del 29 de octubre de 2024, los que no quieren que tengamos mejor financiacion porque ese dinero quita espacio a las empresas de los que llevan SIGLOS comiendose a los niños y violandolos