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Financiación y ahora tasa turística: El Consell desoye por segunda vez a los grandes empresarios valencianos

Financiación y ahora tasa turística: El Consell desoye por segunda vez a los grandes empresarios valencianos

La Generalitat descarta el gravamen que ha secundado Juan Roig tras negarse también a negociar el nuevo modelo de reparto que daría 3.700 millones más, lo que ya le valió el reproche de Vicente Boluda

| etiquetas: valencia , comunidad valenciana , turismo
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3 comentarios
3 1 0 K 42 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entones no obedecen a los grandes empresarios, entonces no fueron los grandes empresarios los que dieron la orden de no parar en la DANA

Fueron las elites satanistas de pederastas los que cometieron la masacre del 29 de octubre de 2024, los que no quieren que tengamos mejor financiacion porque ese dinero quita espacio a las empresas de los que llevan SIGLOS comiendose a los niños y violandolos
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
@Pertinax estas fallando con el marcaje al hombre, espabila
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#2 pirat
En la miniatura, otro vertedero como el anterior.
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