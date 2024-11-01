La filosofía (también) es para el verano: "No es ningún carroza, el tío Spinoza" [Pódcast]

Analizamos la obra de uno de los filósofos más importantes de la historia: Baruch Spinoza. Con obras como el "Tratado teológico político" o su "Ética", marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. Hasta el punto de que sus concepciones están integradas en un sistema armónico que podría servir para solucionar muchos problemas presentes. Sin embargo es silenciado por las grandes ideologías. ¿Por qué será? Os lo contamos, que para eso estamos. [Pódcast]