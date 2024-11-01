El filántropo Adolfo Hitler

En España, vemos con perplejidad como un sector influyente de jueces, policías, periodistas conspiran abiertamente, con los instrumentos que para otros fines les ha otorgado la sociedad, contra el gobierno. En el cuento de Jorge Luis Borges titulado Utopía de un hombre que está cansado, narra el escritor argentino una onírica visita al futuro y descubre que los humanos hablan latín como lengua universal, que los políticos fueron obligados a buscar oficios honestos y que la Historia (como se lee en Pierre Menard, autor del Quijote)