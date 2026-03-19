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La figura de Alfonso IX ya preside la plaza de San José como nuevo símbolo histórico de Badajoz

La figura de Alfonso IX ya preside la plaza de San José como nuevo símbolo histórico de Badajoz

Con la inauguración de la escultura, la capital pacense ha conmemorado el Día de la Ciudad en un acto que reivindica su papel clave en la historia local El izado de la bandera en la plaza Alta ha reunido a autoridades, colectivos, asociaciones y 45 alumnos del CEIP Enrique Iglesias

| etiquetas: alfonso , badajoz , estatua , escultura , fundador
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3 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
#2 surco
Se han dejado al perro Lazarillo....por lo de Alfonso No ve no.

Vale, cierro al salir..
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Catapulta #1 Catapulta
Nunca imaginé semejante descaro en estos tiempos. La escultura y tal bien. La motivación y el discurso, acojonante. Fundador de la ciudad de Badajoz dicen.

Es que es un pitorreo en la cara de todos. Busquemos por Badajoz sus estatuas y memoria musulmana sobre su fundación que vas a quemar las suelas sin encontrar nada. Bueno, encontrarás todos sus restos musulmanes innegables.

En unos años Estarías a Franco como fundador de España.
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ElJamoon #3 ElJamoon *
#1 Eso que se han inventado de "segundo gran hito fundacional" suena a querer borrar el verdadero origen musulmán de la ciudad y su historia como capital de uno de los principales reinos de taifas. Reescribir la historia a mayor gloria de la cruz y la espada.
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