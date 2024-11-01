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Férriz denuncia posibles pagos irregulares a la directora del Hospital de Ándujar: "Llegó a cobrar 70 guardias en un mes"

Férriz denuncia posibles pagos irregulares a la directora del Hospital de Ándujar: "Llegó a cobrar 70 guardias en un mes"

Ángeles Férriz, ha exigido este jueves a Moreno Bonilla que destituya de manera inmediata a la directora del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Lucrecia Sánchez, así como lo llama a ofrecer explicaciones públicas sobre los presuntos cobros irregulares realizados durante la pandemia. La dirigente socialista ha denunciado que la responsable sanitaria habría llegado a percibir hasta 70 guardias en un solo mes, “teniendo solo 30 días”, mientras el personal sanitario afrontaba “un agotamiento y un riesgo sin precedentes”.

| etiquetas: andalucia , férriz , denuncia , pagos , 70 guardias , mes
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3 comentarios
19 4 0 K 88 actualidad
elgranpilaf #1 elgranpilaf
Hijos de puta. Esto solo se arregla con guillotinas
3 K 49
cocolisto #2 cocolisto
Ésta no sé queja de hacer muchas guardias.Bueno,de cobrarlas.
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#3 Tuathan
Arreglad el título por favor. Es Andújar.
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menéame