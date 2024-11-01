Férriz denuncia posibles pagos irregulares a la directora del Hospital de Ándujar: "Llegó a cobrar 70 guardias en un mes"

Ángeles Férriz, ha exigido este jueves a Moreno Bonilla que destituya de manera inmediata a la directora del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Lucrecia Sánchez, así como lo llama a ofrecer explicaciones públicas sobre los presuntos cobros irregulares realizados durante la pandemia. La dirigente socialista ha denunciado que la responsable sanitaria habría llegado a percibir hasta 70 guardias en un solo mes, “teniendo solo 30 días”, mientras el personal sanitario afrontaba “un agotamiento y un riesgo sin precedentes”.