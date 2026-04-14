Feministas maleducadas

"Aún recuerdo cuando una ministra se atrevió a hablar en el Congreso de los Diputados de la cultura de la violación. La osada que logró poner en lo más alto de la agenda gubernamental el grave problema de la misoginia explicó que una campaña autonómica promovía dicha cultura: en sus carteles se aconsejaba a las mujeres no ponerse pantalones cortos para salir a correr por las noches. El uso en sede parlamentaria de una expresión tipificada por la ONU cuyo significado muchos no conocían escoció mucho más que el hecho de que un partido const"