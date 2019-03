Female ROM Hacks

El otro día estaba jugando con los pekes a juegos clásicos de nes y snes(el pequeño esta obsesionado con mario) y la mayor que había estado jugando a Super Mario Bross durante un buen rato, me dijo ¿porque no se puede jugar con peach? La verdad es que no entiendo(o si entiendo) el papel de nintendo con la princesa peach, en algunos juegos la dan protagonismo y en otros como los últimos juegos de Mario, la devuelven al papel de “florero” que pega muy mal con el siglo XXI.