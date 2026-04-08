Por qué los fármacos como Ozempic no funcionan igual para todos: influye la edad, el sexo y también los genes

Un estudio identifica variantes genéticas relacionadas con el apetito que afectan a la pérdida de peso y a los efectos secundarios de los medicamentos. la nueva investigación ha identificado un par de variantes genéticas que modulan la pérdida de peso y el riesgo de efectos secundarios. Los autores sugieren que estos hallazgos podrían servir, en el futuro, para afinar mejor el tratamiento, la dosis y la duración de la terapia en cada caso.
| etiquetas: salud , bienestar , medicinas , cuerpo humano , obesidad
Que lo que si ha hecho que esto sí sea posible en la actualidad es el conocimiento científico y el aumento productivo por el avance tecnologíco. Ahora, con la tecnología actual si se conoce el genoma humano, tenemos técnicas crispr, IA, edición ARN etc...
Y de hecho, ahora muchísimas empresas estan "traficando" con datos genéticos a nivel mundial con la simple tontería de "descubre el origen genético" de decenas de empresas que te mandan kits de ADN a domicilio.