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Por qué los fármacos como Ozempic no funcionan igual para todos: influye la edad, el sexo y también los genes

Por qué los fármacos como Ozempic no funcionan igual para todos: influye la edad, el sexo y también los genes

Un estudio identifica variantes genéticas relacionadas con el apetito que afectan a la pérdida de peso y a los efectos secundarios de los medicamentos. la nueva investigación ha identificado un par de variantes genéticas que modulan la pérdida de peso y el riesgo de efectos secundarios. Los autores sugieren que estos hallazgos podrían servir, en el futuro, para afinar mejor el tratamiento, la dosis y la duración de la terapia en cada caso.

| etiquetas: salud , bienestar , medicinas , cuerpo humano , obesidad
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5 comentarios
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#1 fremen11
A buenas horas mangas verdes......
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FrayM #2 FrayM
Influye el sexo, osea: ¿Si no follas, tienes que pinchártelo en los genitales?

:shit:
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
Igual se puede decir de cada fármaco. Lo ideal sería el genotipado de toda la población, y el estudio de la farmacodinámica correspondiente a cada perfil genómico. Pero eso es imposible en un contexto capitalista.
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#4 silzul
#3 Bueno... En el contexto capitalista y no tan capitalista.

Que lo que si ha hecho que esto sí sea posible en la actualidad es el conocimiento científico y el aumento productivo por el avance tecnologíco. Ahora, con la tecnología actual si se conoce el genoma humano, tenemos técnicas crispr, IA, edición ARN etc...

Y de hecho, ahora muchísimas empresas estan "traficando" con datos genéticos a nivel mundial con la simple tontería de "descubre el origen genético" de decenas de empresas que te mandan kits de ADN a domicilio.
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FunFrock #5 FunFrock
16 kilos, a mi me funcionó
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menéame