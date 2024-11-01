La ‘Familia Bitcoin’ que vendió su patrimonio por criptomonedas: ahora ocultan su dinero en tarjetas de metal en cuatro continentes

Taihuttu, entonces de 39 años, en 2017, con Bitcoin rondando los 900 dólares, vendió su casa por 85 BTC —unos 300.000 euros de la época—. Hoy, con el valor de la criptomoneda superando los 100.000 dólares, esa misma suma se multiplica en millones. Junto a su esposa Romaine y sus tres hijas, dejó atrás la estabilidad en Países Bajos para mudarse inicialmente a un camping. Desde entonces, la familia ha recorrido más de 40 países, viviendo de sus criptoactivos y promoviendo un estilo de vida basado en la descentralización.