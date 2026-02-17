Estos días entras en LinkedIn, o en cualquier medio generalista, y todo el mundo habla de lo eficiente que es con la IA. Fulanito ya no usa Workday porque se ha "vibe-codeado" una copia en una tarde; Menganito ahora es extremadamente productivo y hace 40 tickets de Jira al día con 10 agentes corriendo a la vez; Antonio ha creado una skill de Claude para hacer las performance reviews de sus empleados.

Detrás de esta productividad solo hay miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a ser sustituido por la IA. Quien no surfee la ola será arrastrado por ella, dicen. La realidad es que, si la ola es tan grande como dicen, dará igual lo que la surfees, que te va a llevar al fondo igualmente. Dará igual lo bien que escribas los prompts, que pronto será un anacronismo. Para ejemplo de esto, Claude Code ya no dice lo que hace; ¿para qué quieres saber eso? Jeje.

www.theregister.com/2026/02/16/anthropic_claude_ai_edits/

La realidad es que el dinero está muy mal repartido. La gente no quiere ser más productiva. Quiere cobrar su sueldo, echar sus horas, hacer un trabajo honesto y volver con su familia.

Permitidme poner aquí el tweet del creador de OpenCode. El agente OpenSource más usado:

"todo el mundo habla de sus equipos como si estuvieran en su máxima eficiencia y que su único cuello de botella fuera la capacidad de producir código

así es como son las cosas en realidad

- tu organización rara vez tiene buenas ideas. que las ideas fueran caras de implementar en realidad era una ventaja

- la mayoría de los trabajadores no tienen ninguna razón para estar súper motivados, quieren hacer su horario de 9 a 5 y volver a sus vidas

- no están usando la IA para ser 10 veces más eficaces, la están usando para sacar sus tareas con el mínimo esfuerzo

- las 2 personas de tu equipo que de verdad se esforzaban ahora están sepultadas por el código basura que todos están produciendo; no tardarán en irse

- incluso cuando produces trabajo más rápido, sigues atascado por la burocracia y las mil otras realidades de lanzar un producto de verdad

- tu director financiero se queda como: ¿a qué te refieres con que ahora cada ingeniero cuesta 2000 $ extra al mes en facturas de LLM?"

Nada de esto es nuevo. Hace tiempo estaba de moda el SCRUM. Todo el mundo hablaba de la VELOCITY. ¿Cuántos puntos de historia hace tu equipo?

En realidad, nada de eso importaba. El cuello de botella nunca fue ni el código ni los programadores. El cuello de botella es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tener los contactos adecuados.

Como decia Fray Luís de León:

"¡Qué descansada vida / la del que huye el mundanal ruido, / y sigue la escondida / senda, por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido!"

Este artículo ha sido escrito por una inteligencia natural