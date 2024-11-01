FACUA insta a los ayuntamientos de Almería y Granada a retirar la cartelería de Vox por contener mensajes racistas y discriminatorios

FACUA Andalucía insta a los ayuntamientos de Almería y Granada que retiren los carteles que Vox está publicitando en los soportes municipales que consisten en "una serie de anuncios con mensajes racistas y discriminatorios que incitan al odio contra los migrantes". "¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". Este es uno de los mensajes que aparecen en esta cartelería expuesta en espacios públicos con motivo de la campaña para las elecciones andaluzas, donde el partido de ultraderecha alude a los...