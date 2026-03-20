edición general
2 meneos
32 clics
Fabiana Bolsonaro recurre al 'blackface' para cargar contra la comunidad Trans

Fabiana Bolsonaro recurre al 'blackface' para cargar contra la comunidad Trans

La diputada no tiene ningún parentesco con Bolsonaro, pero tomó su apellido en el 2022 al aceptar el cargo

| etiquetas: fabiana bolsonaro , bolsonaro , brasil , blackface , transexual , lgbti , brasil
2 0 0 K 35 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 35 actualidad
TomCollins #1 TomCollins
"Fabiana Bolsonaro, una polémica diputada brasileña que adoptó el apellido del expresidente brasileño, pese a no tener ningún parentesco con él."

Diagnóstico: PIRADA
1 K 24

menéame