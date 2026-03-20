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Fabiana Bolsonaro recurre al 'blackface' para cargar contra la comunidad Trans
La diputada no tiene ningún parentesco con Bolsonaro, pero tomó su apellido en el 2022 al aceptar el cargo
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TomCollins
"Fabiana Bolsonaro, una polémica diputada brasileña que adoptó el apellido del expresidente brasileño, pese a no tener ningún parentesco con él."
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