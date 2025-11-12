edición general
6 meneos
8 clics
Los extranjeros protagonizan dos de cada diez compraventas de vivienda en la Región

Los extranjeros protagonizan dos de cada diez compraventas de vivienda en la Región

Se sitúa como la cuarta mayor tasa por comunidades autónomas, según un estudio de pisos.com basado en datos del Colegio de Registradores de la Propiedad

| etiquetas: vivienda , extranjeros
5 1 0 K 56 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
#1 ContracomunistaCaudillo
Los precios ya están casi un 30% más caros que en el pico de la burbuja de 2008, pero que no, que el banco de España ha dicho que no hay burbuja. Así que pues nada, a seguir así, que Perro Sánchez lo tiene todo bajo control.
0 K 6

menéame