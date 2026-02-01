Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de un guardia civil que fue condenado por un juzgado de Ávila a tres años y nueve meses de prisión por encañonar, empujar y patear a su exmujer tras arrastrar y poner una pistola en la sien a su acompañante. Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2020. La mujer estaba en un vehículo con un hombre cuando "de manera súbita e inopinada" apareció el condenado en su coche, se bajó, abrió la puerta del copiloto y encañonó con una pistola al hombre diciéndole "bájate del coche hijo de puta".
Con un poquito de cultura y leer algo te puedes enterar de cómo estaba la mujer en Afganistán o irán antes de que rusia y EEUU metieran las zarpas. O siria hace unos poquitos años... O libia, o Egipto, mira Turquía por ejemplo donde ves la regresión, que cuando aquí las mujeres no podían tener cuenta en el banco en Turquía votaban, estudiaban y eran independientes...
No son los países, es la ultraderecha… » ver todo el comentario