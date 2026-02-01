edición general
13 meneos
27 clics
Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de un guardia civil que fue condenado por un juzgado de Ávila a tres años y nueve meses de prisión por encañonar, empujar y patear a su exmujer tras arrastrar y poner una pistola en la sien a su acompañante. Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2020. La mujer estaba en un vehículo con un hombre cuando "de manera súbita e inopinada" apareció el condenado en su coche, se bajó, abrió la puerta del copiloto y encañonó con una pistola al hombre diciéndole "bájate del coche hijo de puta".

| etiquetas: sanción , expulsado , guardia , civil , ávila , patear , encañonar , exmujer
10 3 0 K 128 actualidad
5 comentarios
10 3 0 K 128 actualidad
maquingo #1 maquingo
Futuro concejal de Cultura de cualquier ayuntamiento gobernado por VOX
5 K 70
#2 Toponotomalasuerte
Es que los inmigrantes vienen todos con su cultura de maltrato a la mujer... Cuantas van está semana de beneméritos que solo saben conquistar a su mujer a ostias?
1 K 21
salchipapa77 #3 salchipapa77
#2 Los inmigrantes no son maltratadores por el hecho de ser inmigrantes ni de venir de un país concreto. Pero sí, en general, los inmigrantes vienen de países terriblemente machistas comparado a España.
0 K 6
#4 Toponotomalasuerte
#3 los países no son machistas lo son sus gobiernos y esta gente viene escapando de ellos.
Con un poquito de cultura y leer algo te puedes enterar de cómo estaba la mujer en Afganistán o irán antes de que rusia y EEUU metieran las zarpas. O siria hace unos poquitos años... O libia, o Egipto, mira Turquía por ejemplo donde ves la regresión, que cuando aquí las mujeres no podían tener cuenta en el banco en Turquía votaban, estudiaban y eran independientes...
No son los países, es la ultraderecha…   » ver todo el comentario
0 K 11
salchipapa77 #5 salchipapa77
#4 Mira, ni te contesto a las tonterías que dices.
0 K 6

menéame