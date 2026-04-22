Europa se toma en serio la independencia tecnológica y apunta a un objetivo de caza mayor: reducir su dependencia de Nvidia en IA

Europa está acelerando su estrategia de soberanía tecnológica en inteligencia artificial, y el objetivo más ambicioso es reducir su dependencia de Nvidia, la empresa que controla más del 80% del mercado de chips para IA. La Comisión Europea anunció una iniciativa de 20.000 millones de euros para construir cuatro «gigafactorías de IA» en el continente, centros de datos con cientos de miles de procesadores que permitan a las empresas europeas entrenar e inferir modelos de IA sin depender de infraestructura estadounidense.