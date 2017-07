Una Europa sin tren público

Técnicos, trabajadores y usuarios, aunque no políticos, están de acuerdo: el tren público y de cercanías es el futuro, o debería serlo, por cuestiones sociales, medioambientales y económicas. En la actualidad, solo hay dos países, Reino Unido y Suecia, que han privatizado al completo el servicio de pasajeros y, por tanto, pueden ser un buen ensayo para el futuro del tren en Europa. Los resultados, no obstante, no fueron los esperados y un estudio de las universidades de Manchester y Londres, concluyó que la privatización duplicó el gasto.