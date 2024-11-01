edición general
Estudiante de ingeniería canadiense modificó una Harley-Davidson con un motor de tractor para que funcionara con biodiésel hecho de aceite de cocina usado  

El corazón del experimento es un motor diésel Kubota de tres cilindros, originalmente pensado para maquinaria agrícola. Este motor, donado por el fabricante japonés, fue adaptado para funcionar con biodiésel elaborado a partir de aceite vegetal usado. El resultado: una moto icónica convertida en un banco de pruebas rodante que desafía la narrativa dominante sobre la movilidad sostenible. Esta Harley funciona con grasa de papas fritas. Por qué importa. Alex Jennison, estudiante de ingeniería de la Universidad de Columbia Británica (UBC),

Supercinexin #3 Supercinexin
El primer motor diésel se presentó al público por Rudolf Diesel haciéndolo funcionar con aceite de cacahuete. Sí, los motores diesel todos ellos son capaces de funcionar con aceites refinados. Consiguen menos potencia que funcionando con gasóleo, evidentemente, pero funcionan.
Gry #2 Gry
Parece que están buscando usos alternativos para el aceite ahora que China no se lo compra.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Yo solo vengo a compartir y reafirmar mis prejuicios con la secta formada por los propietarios de HD. :-D

www.youtube.com/watch?v=ipDmsxQVxIM
oLiMoN63 #5 oLiMoN63
desafía la narrativa dominante sobre la movilidad sostenible
Vamos, que ya no dependeremos más de los combustibles fósiles... Sólo con aceite de cociña usado
Si viviese mi abuela, diría: mucho vamos a tener que freír...

Y seguro que tampoco se produce CO2
#1 sliana
una harley es la moto perfecta para ese proyecto. los problemas principales de una moto con motor diesel son el tamaño del motor y las vibraciones. en cuanto al tamaño, las harley ya tienen un motor enorme, asi que no se nota el cambio. en cuanto a las vibraciones, de serie ya se sacuden los tornillos ellas solas, asi que tampoco notaras diferencia.

eso si, has comprado la harley por el sonido, asi que...
