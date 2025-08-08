Estos son los países con los salarios mínimos más altos y más bajos de Europa

Millones de trabajadores de toda la UE siguen cobrando el salario mínimo. Los umbrales tienen por objeto proporcionar un nivel de vida básico a los trabajadores, aunque a menudo no han aumentado con la inflación. En julio de 2025, el salario mínimo mensual antes de deducciones en la UE oscilaba entre los 551 euros de Bulgaria y los 2.704 euros de Luxemburgo, según Eurostat. Si se incluyen los países candidatos a la adhesión a la UE, Ucrania tiene el salario mínimo más bajo, con sólo 164 euros.