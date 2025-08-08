edición general
Estos son los países con los salarios mínimos más altos y más bajos de Europa

Millones de trabajadores de toda la UE siguen cobrando el salario mínimo. Los umbrales tienen por objeto proporcionar un nivel de vida básico a los trabajadores, aunque a menudo no han aumentado con la inflación. En julio de 2025, el salario mínimo mensual antes de deducciones en la UE oscilaba entre los 551 euros de Bulgaria y los 2.704 euros de Luxemburgo, según Eurostat. Si se incluyen los países candidatos a la adhesión a la UE, Ucrania tiene el salario mínimo más bajo, con sólo 164 euros.

#2 minossabe
Ranking un tanto apresurado ya que países muy importantes, de los que figurarían en cabeza por salarios medios y medianos, no tienen SMI: Italia, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Tradicionalmente, los bajos sueldos españoles se compensaban con un menor coste de vida, pero esto ya no es así. El coste de vida se ha ido igualando entre países, pero los sueldos no lo han hecho.

Si alguien tiene una teoría del porqué, estaré encantado de leerla.
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Dato irrelevante si no se tiene en cuenta tambien el coste de vida (alquiler, servicios, alimentos...)

Ponme el alquiler a 100 euros al mes y 1000 euros de salario minimo me pareceran mas que decentes
