Esto es Miguel Bosé que entra en un bar de copas y...
4 comentarios
#1
: «-Bueno y si te compro un décimo? -Vale, en que quedó el del año pasado? -En rulo, como siempre...»
Zarangollo
2025-11-26 19:53:52
#2
: «Joder, qué duro»
jonolulu
2025-11-26 19:54:43
#1
Zarangollo
-Bueno y si te compro un décimo?
-Vale, en que quedó el del año pasado?
-En rulo, como siempre...
#2
jonolulu
Joder, qué duro
#3
Lugon
#2
lo que se ha metido bose? Y no solo en el culo?
#4
Bhuvaya
De aquí a poco hacer chistes sobre meterse cosas por la nariz dejará de hacer gracia. Básicamente porque habrá demasiada gente haciéndolo.
