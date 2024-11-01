Este vídeo de los pescadores en Palestina es un todo soplo de esperanza: todo gracias a la Flotilla

No hay mal que por bien no venga. El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza ha sido un enorme varapalo para muchos, tanto que ha ocasionado grandes movilizaciones sociales en prácticamente todas las sociedades europeas. La detención ilegal de los activistas de la Flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza no solo ha ocasionado que un total de 473 tripulantes hayan sido trasladados directamente a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sino que, sobre todo, ha impedido la llegada de la ayuda humanitaria.