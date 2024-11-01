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Este es el sonido que hacen las cucaburras

Este es el sonido que hacen las cucaburras  

Este es el sonido de la Cucaburra común (Dacelo novaeguineae), conocida en inglés como Laughing Kookaburra. Más: youtu.be/H2wyBU2GzhQ?is=_7ph5naR9EANN3lr

| etiquetas: cucaburra , risa , pájaro
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6 comentarios
9 2 0 K 154 aves
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Mi suegra en navidades...
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Glidingdemon #1 Glidingdemon
youtu.be/EPIZWkMhLTA?si=93UIeCnrzXuhcWLI
El que hace Santivago Abascal cada vez que abre el bocón.
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Democrito #5 Democrito
Muy maja para escucharla una vez, pero para el vecino de un nido tienen que ser igual de "apreciadas" que nuestras ya vecinas las cotorras argentinas verdes, tan bonitas y tan desagradables.
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Rokadas98 #3 Rokadas98
Yo quiero una cucaburra para deleitar por las mañanas a mis vecinas y vecinos.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Parece que es nativa de Nueva Zelanda, donde es un ave común. Y según he podido leer de gente que las disfruta, sí, son graciosas, pero peor que un tinnitus de noche xD
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menéame