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Este es el sonido que hacen las cucaburras
Este es el sonido de la Cucaburra común (Dacelo novaeguineae), conocida en inglés como Laughing Kookaburra. Más:
youtu.be/H2wyBU2GzhQ?is=_7ph5naR9EANN3lr
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cucaburra
,
risa
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pájaro
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#2
SeñorPresunciones
Mi suegra en navidades...
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#1
Glidingdemon
youtu.be/EPIZWkMhLTA?si=93UIeCnrzXuhcWLI
El que hace Santivago Abascal cada vez que abre el bocón.
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#5
Democrito
Muy maja para escucharla una vez, pero para el vecino de un nido tienen que ser igual de "apreciadas" que nuestras ya vecinas las cotorras argentinas verdes, tan bonitas y tan desagradables.
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#6
Lusco2
#5
No me seas hiena
www.youtube.com/shorts/YJBceS6vZgw
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#3
Rokadas98
Yo quiero una cucaburra para deleitar por las mañanas a mis vecinas y vecinos.
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#4
Leclercia_adecarboxylata
#3
Parece que es nativa de Nueva Zelanda, donde es un ave común. Y según he podido leer de gente que las disfruta, sí, son graciosas, pero peor que un tinnitus de noche
2
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36
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El que hace Santivago Abascal cada vez que abre el bocón.
www.youtube.com/shorts/YJBceS6vZgw