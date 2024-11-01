Este mapa deja claro quién manda en la industria del automóvil: China fabrica más coches que cualquier país del mundo, y España está a años luz  

Visual Capitalist ha vuelto a elaborar un revelador mapa de cómo está la producción mundial de vehículos en todo el mundo solo para confirmar lo que temíamos: China es el ganador absoluto. De los más de 92 millones de coches que se fabricaron en 2024, el país asiático fabricó más de 31 millones, superando a EEUU y Japón juntos. Encontramos dos países europeos en el top 10: Alemania, con 4 millones de unidades y España, con 2,3 millones de unidades. España se sitúa en el puesto nueve del top 10.