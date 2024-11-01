Este mapa deja claro quién manda en la industria del automóvil: China fabrica más coches que cualquier país del mundo, y España está a años luz  

Visual Capitalist ha vuelto a elaborar un revelador mapa de cómo está la producción mundial de vehículos en todo el mundo solo para confirmar lo que temíamos: China es el ganador absoluto. De los más de 92 millones de coches que se fabricaron en 2024, el país asiático fabricó más de 31 millones, superando a EEUU y Japón juntos. Encontramos dos países europeos en el top 10: Alemania, con 4 millones de unidades y España, con 2,3 millones de unidades. España se sitúa en el puesto nueve del top 10.
Anonadada me hayo.
Habría que ver cuánto ocupan en campos de fútbol los parques industriales. Nos falta este dato.
Y tienes margen para meter a Polonia (o Marruecos) con otro medio millón.
Por cierto, sorprendentes los números de la República Checa (por arriba) y de Italia (por bajos) Los Skodas superan a los Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Bugatti, Lamborghini, ....
A ver .. me parece genial que se fabrique en España pero de ahí a decir que SEAT, CUPRA (grupo VW) o EBRO (Chery) son marcas "Made in Spain"... igual es pasarse un poco de patriota.
Seattodo el grupo Volkswagen en España.
Has definido mi reparo perfectamente. O somos los dueños o somos los peones.
No es que ahora sea cansina. Lleva meses siendo cansina.