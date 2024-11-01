edición general
Este mapa deja claro quién manda en la industria del automóvil: China fabrica más coches que cualquier país del mundo, y España está a años luz

Visual Capitalist ha vuelto a elaborar un revelador mapa de cómo está la producción mundial de vehículos en todo el mundo solo para confirmar lo que temíamos: China es el ganador absoluto. De los más de 92 millones de coches que se fabricaron en 2024, el país asiático fabricó más de 31 millones, superando a EEUU y Japón juntos. Encontramos dos países europeos en el top 10: Alemania, con 4 millones de unidades y España, con 2,3 millones de unidades. España se sitúa en el puesto nueve del top 10.

16 comentarios
#1 Kuruñes3.0
Vamos, que tenemos menos producción industrial que un país de 1000 millones.
Anonadada me hayo.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#1 Y más que Rusia y Francia...juntos.

Habría que ver cuánto ocupan en campos de fútbol los parques industriales. Nos falta este dato.
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

Y tienes margen para meter a Polonia (o Marruecos) con otro medio millón.
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#7 Dale ahí, pues p'adentro también.
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#8

Por cierto, sorprendentes los números de la República Checa (por arriba) y de Italia (por bajos) Los Skodas superan a los Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Bugatti, Lamborghini, ....
Veelicus #6 Veelicus
#1 Estas mirando un arbol y no ves el bosque que hay detras
sotillo #14 sotillo
#1 Jamas lo hubiera imaginado
kastanedowski #10 kastanedowski
Tirar mas basura no te hace mas limpio.

Falacias de primaria:
Falacia de pendiente resbaladiza y falacia de falsa causa (post hoc ergo propter hoc)

Articulos basura
HeilHynkel #3 HeilHynkel
En España las marcas 'made in Spain' que mandan son SEAT y CUPRA, pero la renacida Ebro está encontrando un hueco en el mix de ventas y ha sabido aprovechar el tirón de los SUV con los S700 Y S800.

A ver .. me parece genial que se fabrique en España pero de ahí a decir que SEAT, CUPRA (grupo VW) o EBRO (Chery) son marcas "Made in Spain"... igual es pasarse un poco de patriota.
Ovlak #12 Ovlak *
#3 Y tanto. Si la premisa es que la empresa sea de capital español, ni Seat, ni Cupra ni Ebro lo son. Si la premisa es que el coche se fabrique en España, hay bastantes más marcas que lo hacen a parte de esas tres. De hecho, Stellantis fabrica más modelos y unidades que Seat todo el grupo Volkswagen en España.
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#12

Has definido mi reparo perfectamente. O somos los dueños o somos los peones.
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
¿Hay una competición por ver qué pais fabrica más coches en menos tiempo? ?(
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
Los datos que aportan es que fabricamos más coches Per capita que China, cosa que me parece sorprendente y para bien.
#4 Klamp
China es un país en desarrollo y que, cuadrupilica?, la población de Europa.
#15 Grandpiano
España está a más de 9 billones y medio de kilómetros de China? Mucho me parece.
#2 cunaxa
Ya os vale con la propaganda pagada sobre China.
No es que ahora sea cansina. Lleva meses siendo cansina.
