O estás con Pablo Echenique o estás con la clase trabajadora

La cuestión del empleado en negro de Pablo Echenique vuelve a estar en la palestra ante la multa anunciada por la inspección de Trabajo. Este se justifica en su cuenta de Facebook afirmando que considera que su empleado era autónomo y que por lo tanto no es responsable de que él no pagara las cuotas. Pero esto no solo es un engaño a su trabajador sino echar balones fuera culpándole: El régimen que le corresponde a la relación entre Pablo Echenique y su empleado, es la relación laboral especial del servicio del hogar familiar.