Estados Unidos sanciona a la española Hotelbeds por su actividad en Cuba

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha informado este jueves que la filial norteamericana de la empresa española Hotelbeds ha acordado pagar una sanción de 222.705 dólares por "vender viajes no autorizados relacionados con Cuba en aparente violación de la CACR", la regulación existente, entre diciembre de 2011 y julio de 2014.El regulador americano explica que Hotelbeds USA violó el reglamento al proporcionar servicios de viaje a Cuba no autorizados a 703 personas no pertenecientes a Estados Unidos.