Estados Unidos consigue usar las bases de Morón y de Rota alquilándolas a través de Airbnb

Consciente de la incapacidad del Gobierno de España de poner coto al alquiler de viviendas turísticas, Estados Unidos ha conseguido su objetivo de recurrir a las bases militares de Morón y de Rota reservándolas a través de la aplicación Airbnb. «Jaque mate», declaraba esta mañana el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Su homóloga española, Margarita Robles, admitía horas después que el Ejecutivo «no cuenta con instrumentos para evitarlo».