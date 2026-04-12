La estadística judicial o el arte de medir sin medir

Alfredo Martínez Guerrero, letrado de la Administración de Justicia, jefe de Área de Instrucción, VCIA y VSM, Secotram, del Tribunal de Instancia de Málaga, revela en su columna que las estadísticas que manejan la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial no son fiables. Y refiere que la Fiscalía infravaloró gravemente las condenas por agresiones sexuales, al registrar 145 sentencias frente a al menos 575 reales. [...] Han pasado más de veinte años. Estamos en 2026. Y ese mandato sigue sin cumplirse. Es papel mojado.