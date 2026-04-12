La estadística judicial o el arte de medir sin medir

Alfredo Martínez Guerrero, letrado de la Administración de Justicia, jefe de Área de Instrucción, VCIA y VSM, Secotram, del Tribunal de Instancia de Málaga, revela en su columna que las estadísticas que manejan la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial no son fiables. Y refiere que la Fiscalía infravaloró gravemente las condenas por agresiones sexuales, al registrar 145 sentencias frente a al menos 575 reales. [...] Han pasado más de veinte años. Estamos en 2026. Y ese mandato sigue sin cumplirse. Es papel mojado.
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El resultado es previsible. Lo que antes era difícil, ahora es prácticamente imposible. La estadística judicial se convierte en un sudoku irresoluble, en el que cada pieza organizativa añade un nuevo pliegue de complejidad sin que exista un sistema que permita solventarlo.
«Si los datos son erróneos, todo lo que se construye sobre ellos también lo será. Sin datos fiables no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico cierto no hay política pública seria. Lo que queda, en su
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