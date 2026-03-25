¿Está realmente corrompida la ciencia?

<Accesible en modo lectura> Conviene empezar por una distinción que rara vez se formula con claridad. No es lo mismo hablar de corrupción en la ciencia que de corrupción de la ciencia. La primera existe —como existe en cualquier actividad humana— y debe investigarse y sancionarse. La segunda implicaría que las propias reglas del método científico están estructuralmente orientadas a blindar errores o intereses. La comunidad científica no está formada por personas moralmente superiores. Está compuesta por individuos con ambiciones, intereses...