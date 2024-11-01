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Esta especie de pájaro usa colillas de cigarro para proteger su nido de las plagas

Esta especie de pájaro usa colillas de cigarro para proteger su nido de las plagas

Los herrerillos, de la familia Paridae, utilizan la nicotina como un tipo de escudo químico, donde actúa como insecticida.

| etiquetas: pájaro , nido , colilla , plagas , herrerillos , paridae
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3 comentarios
4 0 0 K 39 actualidad
#1 candonga1 *
Eso son neonicotinoides, que denuncien a este pájaro ya los antis.
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#3 bol
Encontré un nido pequeño caído, en la ciudad, y era asquerosillo: había una colilla (sí!), pelos humanos, muchas fibras de plástico...daba pena, la verdad.
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#2 laruladelnorte
, señalando, sin embargo, que las colillas de cigarrillos también contienen otras sustancias químicas tóxicas, tales como arsénico y metales pesados, y aún no se sabe si pueden afectar a la salud de las aves adultas.

No se yo... ¬¬
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