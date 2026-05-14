Esta es la canción del país genocida de este año para Eurovisión

La canción es un absoluta caca de un chulo que se molesta por la bandera Palestina.

Pero algunos eurofans no cesarán de enviarle mensajes de apoyo y ánimo porque lo importante de este concurso es "la música", que se celebre el amor, la paz y la unión.

Pero objetiva y científicamente hablando con un nivel de evidencia A la canción es una mierda, canción que por supuesto se llevará 300 o 400 puntos gracias a la magia del televoto masivo que permite hasta 10 votos por televidente. Y tampoco pongamos la mano en el fuego por la valoración del jurado.

¿Es algo nuevo o creativo musicalmente? No, es (no sé si lo he dicho hasta ahora) una mierda que en condiciones normales pasaría desapercibida como una canción más.

Pongámonos el cinturón y tomad primperán que vienen días de vergüenza ajena increíble con este concurso.