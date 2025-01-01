España y Reino Unido fechan el derribo de la Verja de Gibraltar para enero de 2026

España y Reino Unido han fijado enero de 2026 como fecha para derribar la Verja de Gibraltar, eliminando la frontera física entre La Línea y el Peñón. El acuerdo definitivo sobre la relación Gibraltar-UE se redactará en otoño y se espera su ratificación en diciembre. El presidente Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro británico para cerrar detalles. Alcaldes locales celebran la noticia, aunque reclaman más información. El nuevo sistema de entradas y salidas Schengen se activará progresivamente desde octubre, bajo supervisión española.