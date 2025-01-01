edición general
España y Reino Unido fechan el derribo de la Verja de Gibraltar para enero de 2026

España y Reino Unido han fijado enero de 2026 como fecha para derribar la Verja de Gibraltar, eliminando la frontera física entre La Línea y el Peñón. El acuerdo definitivo sobre la relación Gibraltar-UE se redactará en otoño y se espera su ratificación en diciembre. El presidente Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro británico para cerrar detalles. Alcaldes locales celebran la noticia, aunque reclaman más información. El nuevo sistema de entradas y salidas Schengen se activará progresivamente desde octubre, bajo supervisión española.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Hay que sustuirla por un muro de bloques de cemento de 10 metros de alto, rematada con concertinas. :roll:
#4 Katos
A blanquear....
Tenemos a los peores gobernantes de la puta historia
LuCiLu #3 LuCiLu
espero que para poner una más grande.
#2 PerritaPiloto
No sé si estamos invadiendo Gibraltar o Gibraltar a nosotros. Y tampoco como esto afecta a la prohibición de Javier Ortega-Smith de visitar el peñón.
Dene #5 Dene
#2 se supone que gibraltar va a controlar fronteras como si fuera de schengen, asi que...
y con el tarao de Smith, con un poco de suerte al no ver la valla entra y lo encarcelan
