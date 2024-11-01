España pierde su modelo clásico de tenencia de vivienda: el dueño de un solo piso se evapora y el multipropietario domina el mercado

Acceder a la vivienda en propiedad es cada vez más difícil. En 2008, tras el estallido del ladrillo, comenzó una tendencia por la que cada vez menos los hogares pueden adquirir una vivienda, sin embargo, quienes ya tienen patrimonio, acumulan cada vez más inmuebles. Entre la población de menos edad, la realidad se recrudece y no solo se complica el acceso a la compra sino que la tensión del mercado inmobiliario y los precios sin techo hacen que el alquiler tampoco sea opción para millones de jóvenes, incapaces de independizarse.