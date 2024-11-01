edición general
14 meneos
23 clics

España pierde su modelo clásico de tenencia de vivienda: el dueño de un solo piso se evapora y el multipropietario domina el mercado

Acceder a la vivienda en propiedad es cada vez más difícil. En 2008, tras el estallido del ladrillo, comenzó una tendencia por la que cada vez menos los hogares pueden adquirir una vivienda, sin embargo, quienes ya tienen patrimonio, acumulan cada vez más inmuebles. Entre la población de menos edad, la realidad se recrudece y no solo se complica el acceso a la compra sino que la tensión del mercado inmobiliario y los precios sin techo hacen que el alquiler tampoco sea opción para millones de jóvenes, incapaces de independizarse.

| etiquetas: vivienda , españa , modelo , multipropietario
9 5 2 K 86 Vivienda
7 comentarios
9 5 2 K 86 Vivienda
tul #2 tul
No lo pierde, se lo roban los traidores del ppsoe
4 K 67
#4 k3ym4n
#2 VOX y Junts ,PNV también. Lo que viene siendo la derecha española
1 K 20
JackNorte #1 JackNorte *
Cuando las leyes no se hacen para la mayoria , acaban beneficiando a una minoria.
4 K 66
aupaatu #3 aupaatu
El neoliberalismo del mercado que se regula solo,cuando interesa a las minoras especuladoras.
3 K 46
#5 rpgpalacinster
Está el enlace roto o solo me pasa a mí?
0 K 9
watari75 #6 watari75
#5 a mi también me pasa
0 K 6

menéame