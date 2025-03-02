España lider en Ensayos Clinicos: la precariedad que hay detrás

En los últimos meses se ven noticias como que España es un hub cientifico lider en ensayos clinicos y que ya supera a Alemania(1)(2)(3). Este éxito es un motivo de orgullo, pero no estaría completo sin abordar la parte oscura y negativa que arrastra la ya conocida "Marca España" de la investigación: las malas condiciones laborales que, irónicamente, son el principal motor económico para que las farmacéuticas inviertan tan rentablemente en nuestro país.

La Doble Desigualdad: Pacientes y Territorio

La clave de la inversión y la alta concentración geográfica de los ensayos se sitúa principalmente en Madrid y Barcelona. Esta centralización provoca una doble desigualdad:

Pacientes de Primera y de Segunda: La concentración en unos pocos hospitales de referencia genera grandes diferencias en el acceso al tratamiento entre Comunidades Autónomas. Los pacientes que viven cerca del centro tienen un mejor acceso que aquellos que residen lejos, a quienes se les obliga a acudir semanalmente a la capital para recibir la terapia. Costes del Anclaje: Aunque los gastos de desplazamiento y dietas se compensan, el paciente a menudo tiene que realizar el adelanto de los pagos, lo que ha generado casos de personas obligadas a pedir un crédito para poder acceder a su propio tratamiento.

Actualmente, esta concentración es crítica, ya que solo Madrid y Cataluña acaparan el 56% de los hospitales que participan en ensayos clínicos oncológicos en marcha. Esta descompensación se traduce en enormes diferencias en las tasas de reclutamiento de pacientes entre Comunidades Autónomas. Sin embargo, promover la descentralización no solo busca la equidad del paciente, sino también la mejor calidad científica de los datos, ya que permite incluir una población más diversa de todo el territorio nacional, tal como se apunta desde el sector.

Como comenta Amelia Martín Uranga, directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, “Es fundamental trabajar en ensayos clínicos descentralizados por el bien de los pacientes españoles independientemente de donde vivan” (4).

La Trampa Laboral: Alta Cualificación, Bajo Salario

El factor decisivo para la rentabilidad de España es el coste del talento. Para trabajar en esta área es imprescindible disponer de una carrera relacionada con las ciencias (Biología, Medicina, Enfermería, Farmacia, etc.) y un Máster de Coordinación de Ensayos Clínicos (5), una formación de alta especialización.

A pesar de esta alta cualificación, los sueldos en Fundaciones asociadas a hospitales públicos, especialmente en Madrid, no se corresponden con el coste de vida. El salario neto de un coordinador de ensayos clínicos o similar se sitúa aproximadamente en 1.500€ netos al mes, y ahora indefinidos, pero hasta el cambio de modelo de contratos del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con contratos por Obra y Servicio renovados anualmente, a donde desean volver muchas de las direcciones de estas fundaciones y la Comunidad de Madrid.

El Anclaje al Presencialismo

Este bajo sueldo se agrava por la rigidez en la conciliación. Aunque estos puestos implican en muchos roles una labor de gestión y documentación 100% teletrabajable o en otros roles al menos un 90% remoto, el teletrabajo está sistemáticamente negado por las Direcciones de estas Fundaciones, Hospitales y por la propias comunidades autonomas, en especial la Comunidad de Madrid.

La justificación que impera es la de la equidad negativa: si algunos empleados no pueden teletrabajar, entonces nadie debe hacerlo, incluso si funcionalmente el puesto es remoto.

Esta situación, combinada con un salario que no permite afrontar el alto coste de la vivienda en Madrid o Barcelona, obliga a estos profesionales a tomar decisiones de vida insostenibles: o bien compartir piso con otras personas, o bien trasladar su residencia a la periferia o a municipios muy alejados del área metropolitana. El resultado directo de esta elección es que el trabajador debe asumir un coste altísimo en forma de largos desplazamientos diarios (que pueden superar las dos horas al día). De este modo, la falta de teletrabajo se convierte en un impuesto invisible sobre el tiempo y la calidad de vida que el profesional cualificado debe pagar para subvencionar la rigidez y el bajo coste laboral del sistema.

Este veto al teletrabajo ancla a profesionales de alto valor a vivir en la zona de Madrid o Barcelona, forzándolos a competir en el mercado inmobiliario más caro de España con un salario que es inferior al salario mínimo bruto de otros países europeos (Francia: 1.800€ brutos/mes (6), aproximadamente 1400€ netos/mes, Alemania: 2.161€ brutos/mes (7), aproximadamente 1500€ netos/mes) para un puesto de alta cualificación.

Conclusión: El Liderazgo que Subvencionamos

El sistema se sostiene sobre dos pilares insostenibles:

Mano de Obra Barata: Los hospitales, centros y fundaciones se nutren de estudiantes de máster obligados a realizar prácticas no remuneradas que cubren puestos esenciales durante seis meses al año, manteniendo el pipeline de mano de obra a coste cero para luego pasar con suerte a un contrato precario que no cubre las necesidades ni conciliación necesrias (ahora indefinido por suerte, aunque en algunos sitios aún siguen en fraude de ley con contratos por Obra y Servicio renovados anualmente y queriendo que Yolanda Diaz abandone el ministerio para ver si entra alguien del PP o VOX y les devuelve a la 'legalidad' de temporal anterior). Fuga de Talento: Muchos de los profesionales cualificados utilizan estos puestos presenciales como una cantera de experiencia para, a los pocos años, saltar a las CROs o Farmacéuticas privadas, donde sí se negocian salarios más altos y, crucialmente, el teletrabajo 100%.

Mientras este modelo persista, España será atractiva para la inversión extranjera, pero insostenible para el profesional. El sistema actual está abocado al colapso funcional por la imposibilidad de contratar y retener talento que se pueda permitir vivir en la zona con esos salarios y sin flexibilidad laboral.

