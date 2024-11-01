España envía al rey a una ofensiva diplomática en China

Traducción del artículo original publicado hoy en Financial Times: "El último miembro de la realeza europea que realizó una visita de Estado a China fue el rey de Noruega en 2018. España está deseosa de atraer inversiones de fabricantes chinos de alta gama, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos. Madrid también quiere exportar más a China. En los primeros ocho meses de 2025, España tuvo un déficit comercial con China de 26.900 millones de euros, lo que supuso el 77% de su déficit total de 35.100 millones de euros".