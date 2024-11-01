edición general
2 meneos
19 clics
España envía al rey a una ofensiva diplomática en China

España envía al rey a una ofensiva diplomática en China

Traducción del artículo original publicado hoy en Financial Times: "El último miembro de la realeza europea que realizó una visita de Estado a China fue el rey de Noruega en 2018. España está deseosa de atraer inversiones de fabricantes chinos de alta gama, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos. Madrid también quiere exportar más a China. En los primeros ocho meses de 2025, España tuvo un déficit comercial con China de 26.900 millones de euros, lo que supuso el 77% de su déficit total de 35.100 millones de euros".

| etiquetas: españa , china , economía , política
2 0 0 K 20 politica
2 comentarios
2 0 0 K 20 politica
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Bien hecho. A ver si vamos dejando de lado poco a poco a los putos yankees
3 K 47
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
El futuro se mueve en Asia Oriental, Europa y EE.UU. están sin rumbo. España es el segundo productor de coches, en el coche eléctrico manda China, necesita inversiones chinas en automoción para adaptarse al cambio. España fabricó 158.000 coches eléctricos en 2023, el 6,5% del total de la producción, esto es muy poco, es necesario acelerar el proceso.
0 K 11

menéame