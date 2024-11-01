España brindará ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU

“España prestará ayuda humanitaria (...) a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad”, indicó un breve comunicado del ministerio, que no especificó calendario ni cantidades de la ayuda.Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.