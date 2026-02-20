·
4
meneos
32
clics
El escándalo Muehlegg cumple 24 años: del cielo olímpico al infierno del dopaje
El esquiador de fondo español de origen alemán dio positivo en los Juegos de Salt Lake City tras ganar su tercer oro
esquí
de
fondo
aznar
A_S
De Juanito a Johan en dos días
Más allá del esperpento, los chiste y demás, me gustaría saber la incidencia real que tiene el dopping a nivel de rendimiento, si es para ganar con una pierna o para marcar pequeñas diferencias.
Yo recuerdo ver las pruebas en directo en Eurosport y la verdad es que era un espectáculo. Fueron los juegos en los que Bjorndalen se salió, con tandas de tiro en las que metía todo del tirón
El año que viene serán 25 años.
Viva espanha
Es lebe Spanien!
Yo recuerdo ver las pruebas en directo en Eurosport y la verdad es que era un espectáculo. Fueron los juegos en los que Bjorndalen se salió, con tandas de tiro en las que metía todo del tirón