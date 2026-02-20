edición general
4 meneos
32 clics

El escándalo Muehlegg cumple 24 años: del cielo olímpico al infierno del dopaje

El esquiador de fondo español de origen alemán dio positivo en los Juegos de Salt Lake City tras ganar su tercer oro

| etiquetas: esquí , de , fondo , aznar
3 1 0 K 37 ocio
5 comentarios
3 1 0 K 37 ocio
#4 A_S
De Juanito a Johan en dos días xD
1 K 19
jonolulu #5 jonolulu *
Más allá del esperpento, los chiste y demás, me gustaría saber la incidencia real que tiene el dopping a nivel de rendimiento, si es para ganar con una pierna o para marcar pequeñas diferencias.

Yo recuerdo ver las pruebas en directo en Eurosport y la verdad es que era un espectáculo. Fueron los juegos en los que Bjorndalen se salió, con tandas de tiro en las que metía todo del tirón
0 K 16
Connect #3 Connect
El año que viene serán 25 años.
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Viva espanha
0 K 10
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
#1 Es lebe Spanien!
0 K 10

menéame