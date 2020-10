Error en el Real Decreto del confinamiento perimetral de Madrid: Se prohíben todos los desplazamientos justificados

“Vísteme despacio que tengo prisa”, dice el viejo dicho. El mensaje implícito es de una sabiduría supina. Quiere decir que ante una cosa importante hay que actuar con mucho cuidado, cerciorándonos de que todo está correcto para que sea perfecto. Esto es, justamente lo no han hecho los redactores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas or el SARS-CoV-2, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).