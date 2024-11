Las imágenes no han sido del agrado de todos los ciudadanos de Paiporta. De hecho, Ernest ha atendido a esta cadena para dar su opinión sobre lo acontecido: "Para el pueblo me ha parecido una vergüenza. La mayoría de la gente de Paiporta no tiene esa forma de actuar. Es un pensamiento de la caverna. A pesar de estar desesperado, puedo reclamar la ayuda que necesito... pero no de esa manera. Es vergonzante".