La era en la que la verdad es lo que tú sientas

Lo más relevante es la disociación que han logrado quienes financian la extrema derecha estadounidense. Dan igual los hechos contrastados a los que aludíamos antes, porque los que se suman a este estado de ánimo creen en una verdad oculta. Todo lo demás es mentira, la realidad en lugar de estar ahí fuera, está ahí dentro, en sus emociones. Si te da por ahí que algo es de determinada manera, es que es así, ignora todo lo demás. Sin embargo, este proceso, llamado inducción, no es exclusivo de Estados Unidos ni de sus chalaos. Aquí también ha esta