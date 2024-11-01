El equipo de Trump modificó un informe para ocultar lo mal que DOGE empeoró las cosas [ENG]

El informe, elaborado en diciembre por el inspector general de la Administración de la Seguridad Social, describía que el tiempo medio de espera para que los llamantes hablaran con un representante había bajado a menos de 10 minutos. El comisionado de la SSA y fiel a Trump, Frank Bisignano, citó el documento como prueba de que los despidos de DOGE y los “ajustes de personal” estaban ayudando a mejorar la ineficiencia del departamento.