Pasé 20 minutos escribiendo un artículo en mi sitio web personal titulado «Los mejores periodistas tecnológicos comiendo perritos calientes». Cada palabra es mentira. Afirmé (sin pruebas) que las competiciones de comer perritos calientes son un pasatiempo popular entre los periodistas tecnológicos y basé mi clasificación en el Campeonato Internacional de Perritos Calientes de Dakota del Sur de 2026 (que no existe). Menos de 24 horas después, los chatbots más importantes del mundo estaban parloteando sobre mis habilidades de clase mundial (...)