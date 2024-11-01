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Entrevista a Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba

Entrevista a Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba

Entrevista en exclusiva a Manuel Diaz-Canel, presidente de Cuba para Canal Red.

| etiquetas: cuba , miguel diaz-canel , canalred , amenaza usa
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#3 Assoka
#2 Es mucho mejor oír a los sopotocientos medios internacionales (occidentales) dedicarse a llamar dictador a Díaz Canel mientras llaman al principal azote de Cuba "presidente de Estados Unidos"
9 K 87
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 es lo que tiene realizar elecciones libres en un país. Que no te llaman dictador. Rumialo.
0 K 9
#5 Assoka
#4 Por muchas elecciones "libres" que realices, si luego te dedicas a exportar muerte, destrucción, embargos, chantajes y amenazas, no te mereces que te llamen democracia.
4 K 39
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 vas a tener que revisar los conceptos.
0 K 9
#7 Assoka
#6 No hombre no, están muy claros. Si te dedicas a exportar dictadura, golpes de estado, muerte y neocolonialismo, no mereces que te traten como demócrata.
3 K 29
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 no hace falta exportar, puedes ejercer la democracia dentro de tus fronteras.

www.larazon.es/internacional/human-rights-watch-denuncia-que-la-cuba-d
0 K 9
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#9 te molesta que se cumplan las leyes de un país?
0 K 9
#11 Assoka *
#10 Si son leyes racistas, impropias de una democracia moderna, pues sí. El problema nunca ha sido que haya una ley sino para qué se usa y porque se hace.
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Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 ley racista que haya que seguir unos cauces legales para entrar a residir en un país? Cuéntame más, esto promete.
0 K 9
#13 Assoka
#12 Ley que se aplica de forma racista. ¿No has observado la curiosa predilección por los agentes del ICE por secuestrar gente morena que incluso tiene plena ciudadanía estadounidense?

Ya no hablemos de su gatillo fácil.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#13 yo estoy más centrado en los problemas de mi país, que no son pocos.
0 K 9
sotillo #17 sotillo
#7 Desde el momento que el Gobierno lo compras con dinero ya de democracia como que nada
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Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#17 un comunista no puede entender el concepto de democracia.
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sotillo #15 sotillo
#5 Y sobre todo cuando exportas muerte y tu contrario médicos
1 K 19
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#15 la dictadura de mierda castrista exporta esclavos, pues incluso esa situación es mejor que vivir con lo que ganan en su país.
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Berlinguer #1 Berlinguer
En un momento en el que Cuba está bajo asedio del imperio de USA y bajo la amenaza directa de invasión, una entrevista a su presidente.
Para algunos puede ser una oportunidad para escuchar el punto de vista de Cuba.
Aunque solo sea para no quedarse solo con el punto de vista del agresor, es un documento de interés público.
5 K 65
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 oír al dictador hijo de perra Díaz Canel, que por cierto, es un títere, no es escuchar el punto de vista de Cuba. Que manía con vender burras.
5 K -22
sotillo #14 sotillo
#2 Insultos directos y gratuito, seguro que te cae una penalización, ya verás ya
0 K 10
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#14 todo bien, galán?
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menéame