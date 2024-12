Entrevista a David Ben-Gurion, el padre fundador de Israel (1957)  

El primer Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion, sobre el derecho de los refugiados palestinos a volver y reasentarse: "Si quieren volver a su tierra, no veo la razón por la que la abandonaron. No los obligamos a irse, se fueron por su propia voluntad, o más bien por voluntad de los líderes árabes... la tierra fue colonizada por refugiados judíos de países árabes y refugiados judíos, los restos de los seis millones de personas masacradas por los nazis. No pueden regresar a menos que los expulsemos de este país, y no vamos a hacerlo"