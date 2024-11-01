edición general
Las enfermas de covid persistente que han quedado en el olvido

Cuando se cumplen seis años de la pandemia por covid-19, enfermas de covid persistente, que prosiguen con síntomas incapacitantes, denuncian negacionismo en consultas, ausencia de tratamiento y ningún sostén para su situación laboral. Alicia tiene 33 años y vive en Granada. Es licenciada en Filosofía y trabajaba en la universidad. En marzo de 2020 enfermó de covid y su vida no volvió a ser la misma. Hoy sufre una fatiga incapacitante, está postrada en una cama, no puede moverse y apenas puede hablar.

Según vota a la noticia #SolidGeorg de febrero del 2026 es irrelevante, se nota que tanto el como su familia nunca han pillado Covid de ninguna cepa.
