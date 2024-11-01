Endesa invertirá casi 10 millones en la repotenciación del parque eólico Los Lances, en Cádiz

De acuerdo con el estudio de viabilidad elaborado por la energética, prevé 2.334 horas de funcionamiento anuales, con unos ingresos estimados al año de 1,5 millones de euros y unos gastos de explotación de 438.000 euros. La previsión es que la generación anual sea de 21,1 gigavatios hora (GWh), lo que equivale al consumo de unas 6.000 viviendas.

Endesa ya proyectó la repotenciación del parque eólico Los Lances en 2022, aunque entonces la Consejería de Industria, Energía y Minas no aprobó la solicitud de la autorización ambiental integrada.