Encuentran sustancias químicas nocivas en el 100% de los auriculares de marcas como Sennheiser, HyperX, Bose, Sony, Samsung o Panasonic

El proyecto ToxFree Life for All ha dado estos resultados reveladores de que los auriculares pueden contener sustancias químicas nocivas y afecta a decenas de marcas y modelos. Han analizado un total de 81 modelos de auriculares con un total de 180 muestras y marcas de todo tipo, tanto conocidas como de nicho. Estos se compraron en tiendas de Europa central y también en tiendas online chinas como Temu y Shein. En el 100% de las muestras se detectaron sustancias nocivas de diversos tipos como ftalatos o retardantes de llamas.