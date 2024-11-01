La encarnizada rivalidad entre Azules, Verdes, Blancos y Rojos, los equipos de carreras de carros de Constantinopla

Los disturbios de Niká fueron una tangana deportiva que derivó en rebelión abierta contra el emperador Justiniano en la Constantinopla del siglo VI d.C. Aquel incidente brotó por un enfrentamiento entre los seguidores de los Azules y los Verdes, los dos principales equipos de los cuatro que competían, denominados genéricamente demos, que para entonces habían adquirido tal poder que tenían sus propias milicias y participaban en los conflictos políticos, religiosos e incluso militares del Imperio Romano de Oriente.