22
meneos
39
clics
La empresa Premier Tech rescinde el patrocinio de Israel "con efecto inmediato": Dejan de ser segundo sponsor y sitúan al equipo en peligro de muerte
Desde la empresa canadiense con sede en Québec aseguran que se ha vuelto "insostenible para nosotrosn continuar como patrocinadores".
etiquetas
ciclismo
israel
18
4
0
280
actualidad
10 comentarios
#3
bestiapeluda
Gracias a esos luchadores q boicotearon la Vuelta con un éxito absoluto y demostraron que sí se puede hundir la propaganda y el equipo de estos genocidas de mierda. Ojalá otros países siguieran este ejemplo.
2
33
#2
loborojo
Protestar no sirve de nada, decían.
3
29
#1
Urasandi
Me alegro un huevo. Su patrocinio ha sido dinero tirado a la basura en cuanto a lavado del genocidio.
1
24
#4
Pitchford
A ver si la presión ciudadana continúa, pase lo que pase con Gaza, hasta que abandonen todas las colonias en Cisjordania. Embargo comercial total de la UE es lo que haría falta además.
0
13
#10
Otrebla8002
el objetivo es que el nombre de Israel no se pasee por el mundo como si no asesinase constantemente a civiles inocentes.
En resumen, las medidas que si se aplican con Rusia en todos los eventos deportivos desde el inicio de la invasión de Ucrania.
0
10
#6
bigmat
Ya podéis sentiros orgullosos, mas de 30 ciclistas y unos 100-200 trabajadores del equipo van a acabar en el paro, simplemente a que parte de su patrocinio venía de fondos israelíes.
Eso sí, muchos seguiréis comprando en Carrefour, Inditex, Spar, montando en trenes Alstom, Nike, visitando muchos de los BIG Shopping Centers por España y Europa, las autopistas y parkings de VINCI, equipos Siemens o Bosch, todo lo del grupo Volkswagen, Nestlé, P&G, y un largo etc. de empresas que han recibido miles de veces más de fondos que ese equipo ciclista.
Disfrutad vuestra hipocresía. Yo lo siento por esos trabajadores.
0
7
#9
lamarisevadecañas
#6
intento evitar estas y otras cuantas todo lo posible. Algunas como inditex, Nestlé o nike, desde hace muchísimos años.
Al margen de los fondos que reciban unos u otros, lo que se quería es visibilizar el genocidio y se consiguió.
En cuanto a los ciclistas... más se perdió en... el genocidio
0
10
#5
alcama
Depende de cual sea tu objetivo. Si tú objetivo es hundir un equipo ciclista, enhorabuena. Si tú objetivo es ayuda los palestinos, me temo que no has logrado una mierda
2
-16
#7
Euripio
#5
Me parece bien hundir a un equipo ciclista que se financia blanqueando un genocidio.
1
17
#8
alcama
#7
Si quieres pensar eso, adelante. También puedes pensar que cenando pizza ayudas a los palestinos y estarás igual de equivocado
Los hechos es que boicotear a este equipo no ha ayudado en nada a los palestinos. En nada. Otra cosa es el gustito que te dejé de sentirte activista desde la comodidad de tu casa
0
6
