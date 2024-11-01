El empleo cierra el primer trimestre del año por encima de los 22 millones de trabajadores

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes la buena marcha del empleo en España. La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año revela que el número de empleados se mantuvo por encima de los 22 millones (22.293.000), y la tasa de paro marca su mejor en 18 años dato para este periodo con un 10,83%