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El empleo cierra el primer trimestre del año por encima de los 22 millones de trabajadores

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes la buena marcha del empleo en España. La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año revela que el número de empleados se mantuvo por encima de los 22 millones (22.293.000), y la tasa de paro marca su mejor en 18 años dato para este periodo con un 10,83%

| etiquetas: paro , empleo
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5 comentarios
6 2 1 K 67 actualidad
Pertinax #5 Pertinax *
La misma noticia desde la óptica de Diario Red.
www.diario-red.com/articulo/espana/paro-sube-231500-personas-marzo-may
1 K 25
manzitor #4 manzitor
Es más empleo, pero es peor empleo, luego los cambios en política han de ser por la calidad. No tiene sentido congratularse de que los beneficios empresariales baten records año tras año, y a la vez perdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
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#3 Ovidio
Casi un 11% de paro y regalando regularizaciones...
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#1 Cincocuatrotres
El plural ha salido raudo a contrarrestar los malos datos de empleo.
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Cehona #2 Cehona
#1 Imagino que los 170.000 despidos, son gracias a las políticas económicas de Ayuso.
Cuando suben los contratos, es gracias a ella.
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menéame